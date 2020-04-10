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رياضة

فايلر يطلب التعاقد مع ثنائي إنبي.. و5 لاعبين خارج الأهلي الموسم المقبل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:37 م
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
دخل نادي الأهلي في مفاوضات مع إنبي للحصول على خدمات كلا من اللاعبين أسامة جلال وعلي فوزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ومازالت المفاوضات بين الأهلي وإنبي قائمة لإنهاء الصفقة مبكرا سواء عن طريق تبادل اللاعبين أو دفع مبلغ مالي قبل دخول الزمالك في المفاوضات.

ووافق رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على رحيل كلا من الناشئ محمد عبدالمنعم المعار لسموحة وأحمد الشيخ وجيرالدو وحسين السيد وصالح جمعه لعدم وجود حاجة فنية لهم الفترة المقبلة . 

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أغلق الباب أمام عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بعد فشل مفاوضات تجديد العقد وبدأ المفاوضات مع نادي بيراميدز والتي انتهت تأخرت للغاية مهددة بالفشل أيضا .
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