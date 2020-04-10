ضغط وجري.. رئيس أفريقي يكشف عن روتينه في الحجر الصحي.. فيديو

في خطوة هي الأولى من نوعها قرر الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني" أن يكشف عن طريقة قضائه للحجر الصحي في منزله، ونصح شعبه بإتباع خطواته كي تمر أزمة فيروس كورونا بسلام، ويلتزمون بالحجر الصحي المفروض.





فقد نشر "يوويري موسيفني" مقطع فيديو عن روتين التمرين المنزلي الخاص به في محاولة لتشجيع الأوغنديين على البقاء في منازلهم أثناء إغلاق الفيروس التاجي في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة " الجارديان" البريطانية.





وظهر "يوسيفني" والذي يبلغ من العمر 75 عامًا في مقطع الفيديو وهو يمشي حافي القدمين حول مكتبه قبل إكمال 30 عملية ضغط، وحث الشعب على تل التمرينات خاصًة بعد أن ألغي كل التدريبات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.





الجدير بالذكر أن أوغندا فرض حجر صحي بسبب الفيروس التاجي كورونا منذ الأربعاء الماضي، حيث يبلغ عدد المصابين بالفيروس 53 شخصا وفقًا لما أعلن.



