AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضغط وجري.. رئيس أفريقي يكشف عن روتينه في الحجر الصحي.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في خطوة هي الأولى من نوعها قرر الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني" أن يكشف عن طريقة قضائه للحجر الصحي في منزله، ونصح شعبه بإتباع خطواته كي تمر أزمة فيروس كورونا بسلام، ويلتزمون بالحجر الصحي المفروض.

فقد نشر  "يوويري موسيفني" مقطع  فيديو عن روتين التمرين المنزلي الخاص به في محاولة لتشجيع الأوغنديين على البقاء في منازلهم أثناء إغلاق الفيروس التاجي في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة " الجارديان" البريطانية. 

وظهر "يوسيفني" والذي يبلغ من العمر 75 عامًا في مقطع الفيديو وهو يمشي حافي القدمين حول مكتبه قبل إكمال 30 عملية ضغط، وحث الشعب على تل التمرينات خاصًة بعد أن ألغي كل التدريبات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

الجدير بالذكر أن أوغندا فرض حجر صحي بسبب  الفيروس التاجي كورونا منذ الأربعاء الماضي، حيث يبلغ عدد المصابين بالفيروس 53 شخصا وفقًا لما أعلن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوغندا تفرض قيودا على القادمين من 16 دولة بسبب كورونا

البنك الدولي يحذر من احتمال حدوث أزمة بطالة في أوغندا

لبنانية مصابة بكورونا تصور روتينها اليومي من الحجر المنزلي.. شاهد

المياه المعجزة كلمة السر.. قصة قرية إيطالية لم يدخلها وباء كورونا

كيف يؤثر الحجر الصحي على الصحة العقلية؟

30 تمرين ضغط.. رئيس أوغندا يمارس رياضة في المنزل.. فيديو

ترشيحاتنا

مساجين وجزيرة نائية.. أمريكا تدفن ضحايا كورونا بهذه الطريقة.. شاهد

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

يفوق التوقعات.. منشق من كوريا الشمالية يكشف عدد ضحايا كورونا الحقيقي في البلاد

كواليس لحظات الرعب للأسرة المنكوبة بـ فيروس كورونا بـ الفيوم

كوارث 2020.. إعصار مدمر يجتاح عدة مناطق.. فيديو

من محافظة القاهرة.. أخبار سارة بشأن 20 حالة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

حالة قادمة من تركيا نشرت كورونا.. ماذا يحدث فى قرية منشية نيازى بـ المنيا ؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد