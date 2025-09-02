مساء اليوم ..انقطاع المياه عن مركز ومدينة الفشن والقرى التابعة

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الفشن والقرى التابعة، اليوم الثلاثاء الموافق 2025/9/2 من الساعة 8 مساءً وحتى غدا الأربعاء الموافق 3/9/2025 الساعة 10 صباحًا ، وذلك نظراً للقيام بأعمال تغيير وصلة على خط طرد محطة مياه القضابي (فرع الفشن )بقطر 800 مللي وتوقفها.

وتهيب الشركة بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم

واتس آب 01211175827 .