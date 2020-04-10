إجراءات سعودية جديدة لمواجهة كورونا بالمدينة المنورة

أصدرت السلطات السعودية قرارا تضمن العديد من الإجراءات منها منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 وحتى إشعار آخر.





جاء ذلك انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية.





كما تقرر تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري بجانب تولي وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.





وتضمن القرار أيضا السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.



