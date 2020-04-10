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فن

بـ الأسود.. نوال الزغبى تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:40 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد بدران

نشرت النجمة الذهبية، نوال الزغبى عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.


وظهرت نوال فى الصورة بفستان اسود انيق مكشوف الصدر، ومكياج جذاب، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة.


وحققت أغنية "القويلـ ة نوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات.والمرئيات، على يوتيوب. 

.أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور

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