لمحترفى السلامة.. أيمن سالم يوضح كيفية استخدام أجهزة الوقاية من عدوى كورونا

عقدت الجمعية المصرية لمحترفي السلامة؛ ندوة أونلاين حاضر فيها الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.





وتحدث الدكتور أيمن سالم، عن استخدام أجهزة الوقاية الشخصية من العدوى فيروس كورونا التاجي COVID-19 awareness and actions for HSE Professionals"، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات عبر الانترنت موجهة awareness and actions for HSE Professionals"، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات عبر الانترنت موجهة لمحترفى السلامة للرفع من وعيهم حيث أنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في مساعدة الشركات على حماية العمال، والتواصل بدقة وفعالية حول المخاطر، وضمان استمرارية العمل عندما يهدد حدث وبائي عمليات الإنتاج الحيوية.

وحاضر أستاذ الأمراض الصدرية، أعضاء الجمعية الأمريكية لسلامة والصحة المهنية في مصر؛ عن طريق برنامج Goto Webinar، صرح بذلك محمد خلف رئيس الجمعية المصرية والجمعية الأمريكية في مصر لمحترفى السلامة.





وأشار سالم، إلى أنه استخدام أنواع الكمامات الواقية للجهاز التنفسي مثل: القناع الجراحي البسيط وهو يفيد في أغلب الحالات ودرجة كفاءته عالية وهناك نوع آخر يسمى "N95" ذو كفاءة أعلى ويستخدم في المستشفيات والمراكز الطبية عند الاشتباه بعدوى الكورونا ، وهذان النوعين استخدامهم مرة واحدة لمدة 8 ساعات تقريبا.





كما أشار أيمن سالم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن هناك نوع من الأقنعة أكثر فاعلية من النوعين السابقين، يحتوي على فلتر يمكن تغييره يوميا ويتم استخدامه أكثر في معامل البكتيريا والفيروسات .





وشدد الدكتور أيمن سالم، على الأطباء والتمريض والهيئات المعاونة ارتداء الماسكات الطبية أثناء العمل بالقرب من مريض الالتهاب الرئوي الفيروسي.





وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أنواع القفازات ؛ منها اللاتكس "المطاط"، والفينايل، محذرا من تكرار استخدامها حتى لا ينقل العدوى؛ مشيرا إلى أنه يصعب تعقيمه كاملا بصورة سليمة ويستخدم لمرة واحدة.



