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مرأة

عشاء صحي للمناعة.. الأومليت التركي مع السلطة اليونانية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:02 م
طريقة عمل الاومليت
طريقة عمل الاومليت التركي
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رشا عوني
تحتار الأمهات يوميا في نوعية الوجبات والأصناف لأفراد أسرتها خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، حيث تزداد رغبتنا في تناول المزيد من الأكلات وخاصة ليلا، وفي نفس الوقت يحتاج الجسم لتناول أطعمة صحية لتعزيز جهاز المناعة.

إليكي طريقة عمل الأومليت بالطريقة التركية مع السلطة اليونانية .. 

مكونات الأومليت التركي : 
بصلة مقطعة مكعبات
2 ثمرة طماطم
3 ثمرات فلفل رومي
5 بيضات
4 ملاعق زبدة
ملح وفلفل اسود 
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقتين بقدونس مفروم

طريقة عمل الأومليت التركي : 
في طاسة ضعي الزبد والبصل وشوحيه حتى يذبل 
ضيفي الطماطم والفلفل الرومي وقلبيهم واتركيهم على نار هادئة لمدة 10 دقائق
في وعاء اخر اخفقي البيض مع الملح والفلفل والباريكا
ضيفي خليط البيض على الطاسة وقلبيهم على نار هادئة 
ضيفي البقدونس على سطح البيض وقدميه ساخنًا . 

السلطة اليونانية : 

مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

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مكونات السلطة اليونانية :
٥٠ جرام زيتون كلاماتا +٢ ثمرة طماطم كبيرة+ ٣ ثمرات خيار+ بصلة متوسطة+ علبة جبن فيتا+ نصف كوب زيت زيتون + ٣ ملعقة خل بلسميك+ ملح وفلفل ٢+ ملعقة كبيرة زعتر

طريقة عمل السلطة اليونانية : 
في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا، ثم اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق ثم قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة، ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.
عشاء صحي للمناعة.. الأومليت التركي مع السلطة اليونانية
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