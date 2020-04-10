تعرف على القائمة شبه النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

يعيش العالم أجمع فترة عصيبة بسبب فيروس كوفيد19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في خلال الأشهر القليلة الماضية، مغيرا موازين كل شئ، وتصادف توقيت انتشار المرض مع تصوير المسلسلات التي من المفترض أن يتم عرضها في شهر رمضان المقبل 2020، الأمر الذي عطل تصوير أغلب هذه الأعمال خوفا من تفشي المرض ونقل العدوى، ولكن هنالك العديد من الأعمال من المقرر مشاركتها في السباق الرمضاني، أبرزها:





فالنتينو

قام الفنان عادل امام باستكمال تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2020 وذلك بعد ان تأجل العام الماضى لعدة اعتبارات وهو العمل الذى يشارك فيه داليا البحيرى ولبلبة وحمدى الميرغنى تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام..

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" متزوج من امرأة نكدية تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بأخرى، إلى أن يقابل سيدة تدعى نور تجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.



ليالينا





كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.

نشر تامر مرسى، برومو المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، عبر صفحته الشخصية على موقع Facebook، وعلق موضحًا قنوات العرض، إذ كتب أنها ستعرض عبر شاشة cbc، cbc drama.





مسلسل "ليالينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية هي غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.





سلطانة المعز





تخوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز".

ويشارك في بطولته شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "حدوتة مرة" وهو من بطولة مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وسلمى أبو ضيف وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.





الفتوة





نشر المنتج تامر مرسى، برومو مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".



مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" عن بوسترين من المسلسل الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان 2020.

ويظهر فى البوستر الاول جميع فريق العمل ، حيث يشارك ياسر جلال فى البوستر كل من مى عمر واحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر واحمد خليل ورياض الخولى.

وأما فى البوستر الثانى يتصدره الفنان ياسر جلال بمفرده ممسكا بعصا ويبدو عليه علامات من الغضب.



الاختيار





طرحت شركة إنتاج مسلسل "الاختيار" الأفيش الرسمى للعمل بالتزامن مع الإعلان الرسمي له تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.





مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة العقيد الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".





رجالة البيت





أعلن الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني عن تغيير إسم مسلسلهما لموسم دراما رمضان 2020 ليصبح رجالة البيت بدلا من تيمون وبومبه.





مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.



قدم أحمد فهمي في موسم رمضان الماضي 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم احدث أعماله مسلسل "الوصية".



خيانة عهد





أطلقت قناة "دبي" الإعلان الدعائي لمسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان 2020.





البرومو نبذة عن الصراعات التي سوف تقع بين شخصيات العمل وتحديدا شخصية الفنانة يسرا التي يصبح لديها الكثير من الأعداء الذين يرغبون في إسقاطها.

كما نرى من خلال الإعلان أجواء احتفالية في منزل يسرا، ونستشف أن عبير صبري ستصبح أحد أعداء شخصية عهد في العمل.



فرصة تانية





طرحت شركة سنرجي للانتاج الفني، البرومو الخاص بمسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لينافس المسلسلات التي أعلنت خوض السباق.

ظهرت ياسمين صبري، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية .. لكن حلاوة البدايات .. ديما بتنتهي بغلطة .. السؤال فيه فرصة تانية ؟"، كما ظهر كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر في أحداث البرومو.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.





البرنس





نشر المنتج تامر مرسى البوستر الرسمي لمسلسل "البرنس" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهر فى البوستر الرسمى محمد رمضان متصدرا الأفيش بمفرده.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، طرحت البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC.

واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا للأحداث.









لما كنا صغيرين





طرحت شاشة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه على شاشة قناة الحياة فى رمضان المقبل.

مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخرمن الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سويًا في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .



سكر زيادة





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.

وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه.

المسلسل من المنتظر عرضه على قناتي mbc مصر ودبي.

ومسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.





اتنين في الصندوق





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "اتنين في الصندوق"، البوستر الرسمي للعمل؛ وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020 على شاشة قناة MBC masr.

وضم البوستر عددا من نجوم العمل، من بينهم "حمدي الميرغني، واوس اوس، وصلاح عبد الله، وهالة فاخر، و محمود البزاوي، وبيومي فؤاد، غيرهم، كما تم طرح بوسترات منفردة لنجوم العمل.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.





لعبة النسيان





تطل النجمة دينا الشربيني على جمهورها للعام الثاني على التوالي عبر شالشة MBC مصر من خلال مسلسل "لعبة النسيان، والمنتظر عرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وتظهر دينا الشربيني في تريلر المسلسل في دور رؤية المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك وتحاول أن تتذكر أحداث من حياتها وتسعى لاصلاح الماضي"





مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلم "البعض يذهب للماذون مرتين" وفيلم "يوم 13".



شاهد عيان





نشر الفنان حسن الرداد، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، للعام الجاري 2020، وعلق قائلًا «مسلسل #شاهد_عيان، #رمضان_٢٠٢٠ إن شاء الله».

من جهة أخرى نشرت الفنانة بسمة، البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "شاهد عيان" الذي تخوض بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، لافتة إلى أنه سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، بعد تردد الشائعات حول خروجه من السباق الرمضاني.

يجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.





ونحب تاني ليه





نشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لبوستر مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى سوف يعرض فى رمضان 2020.





القمر اخر الدنيا





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر أخر الدنيا" البرومو الدعائي له، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2020 ضمن قائمة المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني.

وضم البرومو الخاص بالعمل العديد من الأحداث المشوقة بين أبطاله حيث تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي رومانسي.

مسلسل "القمر أخر الدنيا"، بطولة بشرى، ثراء جبيل، مؤمن نور، هشام اسماعيل، ساندي، مادلين طبر، سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.





جمع سالم





كشفت الفنانة زينة تفاصيل دورها في مسلسل "جمع سالم" المقرر طرحه في رمضان 2020،وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider”

وقالت زينة من خلال اللقاء:انا دور دكتورة من غير من قول تفاصيل خالص،بس هو موضوع جديد اوي ودور انساني جدا،وهخلص في المسلسل دا كل التمثيل اللي عندي، هحتاج سنتين انام.



