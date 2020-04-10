AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لـ نبيلة عبيد بـ الكمامة الطبية.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:44 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، مرتدية كمامة طبية.

وظهرت نبيلة بإطلالة كلاسيكية مرتدية سترة  مشجره وجاكيت اسود واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020. 

وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه. 


المسلسل من المنتظر عرضه على قناتي mbc مصر ودبي.

ومسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيلة عبيد تبكي رحيل نادية لطفي: هتوحشيني

نانسي عجرم تغني تتر سكر زيادة لـ نادية الجندي ونبيلة عبيد

نادية الجندي تتحدث عن حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد "فيديو"

سكر زيادة.. شاهد.. نادية الجندي تصفع أحمد السقا

نادية الجندي في مواجهة نبيلة عبيد بمسلسل سكر زيادة.. أين يمكن مشاهدته؟

نادية الجندي توجه رسالة للفنان أحمد السقا بعد تواجده في سكر زيادة

ترشيحاتنا

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور في قناة الزمالك

السعودية تحذر هذه الفئة بعقوبات قاسية .. تفاصيل

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مي نور الشريف

فيروس كورونا.. سيرفع الله هذا البلاء قريبا إذا أخذنا بـ5 أسباب.. فيديو

دواء ضغط متواجد في مصر يوقف نمو فيروس كورونا.. تفاصيل

أول تعليق لصاحب الظهور اللافت في فيديو جولة السيسي.. ماذا قال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على الموتوسيكل .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا