View this post on Instagram

Caught between a strong mind and a fragile heart ... Im a Leo afterall , born August 7 قوة شخصيتي نابعة من رقة قلبي وشفافية إحساسي في قلب بنص الصورة . شايفينو ؟ يمكن انا مليانة قوة شخصية نترجمها بالحب