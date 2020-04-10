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محمد أبو العينين: العالم يتشكل من أول وجديد بعد أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:18 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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عادل نصار
وجه النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، رسالة للإعلام المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا: "عاوز الإعلام اليوم يتحدث عن مصر ما بعد كورونا، وإيه التحدي العالمي اللي هنواجهه، وإزاي نستفيد من الأزمة ونتحول من محنة إلى منحة".

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن العالم كله يتشكل من أول وجديد، ويتصارع من أجل البقاء ويريد أن يعوض خسائره سريعا جراء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رجل الصناعة المصرية، أن فكرة القطب الواحد تتغير ومن الممكن يبقي قطبين وأكثر، متابعا: "خلي علماء مصر والحكومة يجلسوا ويشكلوا لجان ونقدر نقول إحنا نقدر نرسي علي أيه".
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