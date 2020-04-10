محمد أبو العينين: العالم يتشكل من أول وجديد بعد أزمة كورونا.. فيديو

وجه

رجل الصناعة المصرية، رسالة للإعلام المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا: "

الإعلام اليوم يتحدث عن مصر ما بعد كورونا، وإيه التحدي العالمي اللي هنواجهه، وإزاي نستفيد من الأزمة ونتحول من محنة إلى منحة".

عاوز