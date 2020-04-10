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أخبار العالم

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمكن من السير لمسافة قصيرة كجزء من العلاج الذي يخضع له.

 وكان جونسون دخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وظل بها لمدة 3 أيام قبل أن يتحسن وضعه الصحي ويخرج منها.

وقالت المتحدثة إن جونسون تحدث إلى أطبائه وشكر جميع الطاقم الطبي على الرعاية الرائعة التي تلقاها". 

وفي وقت سابق ، قال متحدث آخر إن جونسون كان في "مزاج جيد للغاية" ، لكنه كان في المراحل الأولى من التعافي. 

وشهدت بريطانيا اليوم الأكثر بؤسا  في البلاد منذ ظهور فيروس كورونا. حيث تجاوز عدد الوفيات حاجز9000 حالة وفاة من جراء الفيروس، بعد تسجيل 953 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل عددد الوفيات إلى 9016 حالة وفاة، بعد تسجيل رقم قياسي في حالات الوفاة.

ويتجاوز هذا الرقم أسوأ الأرقام اليومية المعلنة في إسبانيا ، وهو يقترب من أعلى رقم يومي في إيطاليا بلغ 971 تم تسجيله قبل أسبوعين.
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