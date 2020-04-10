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20 مليون جنيه قيمة تبرعات أعضاء مجلس النواب لمواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال تصريحا مهما خاصا لبرنامجه، ووجه التحية لأعضاء المجلس.


وقال بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس النواب أكد أن التبرعات وصلت لـ 20 مليون جنيه وتعد مساهمة رمزية تعكس مشاركة  المجتمع المدني في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة كورونا وتوفير الأجهزة الطبية المناسبة ودعم العاملين المؤقتين وإصدار حزمة من التسهيلات لصالح المواطنين.


وتابع أن عبد العال أكد أن تعامل الدولة مع هذا الحدث ومن قبله ازمة السيول يعكس الأداء الجيد لمنظمة العمل في ترجمة توجيهات السيسي لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها البلد وتوجيه الدعم الصحي للمواطنين، فالرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن في أولوياته.

 

ووجه رئيس المجلس، التحية للقوات المسلحة المصرية على استعدادها للتعامل مع المشاكل المدنية والتحية للمنظومة التموينية والدور الذي تقوم به الجهات والوزارات المعنية.

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