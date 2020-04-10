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فن

أخبار الفن.. نجمة شهيرة تكشف واقعة التحرش بها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب.. وإليسا: أنا مسيحية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:59 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن واقعة تحرش منتج مسلسل ويب، بالتحرش الجنسي بنجمة بوليوود وبطلة المسلسل مانفي جاجرو، وذلك في واقعة هزت الوسط الفني وأثارت ضجة حولها. 

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، التقطتها على طريقة "السيلفي" وظهرت فيها ترتدي الحجاب لأول مرة. 

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت فيها عن عدة تغييرات طرأت على حياتها الخاصة بعد فترة الحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة له عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها يؤدي التمرينات الرياضية، بالتزامن مع فترة الحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

أثارت الفنانة اللبنانية اليسا جدلا كبيرا من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف داوود، ظهر فيها بمرحلة الشباب، وتميز الوسامة ملامحه، لتلفت صوره الأنظار بين رواد السوشيال ميديا. 

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