أخبار الفن.. نجمة شهيرة تكشف واقعة التحرش بها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب.. وإليسا: أنا مسيحية

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، التقطتها على طريقة "السيلفي" وظهرت فيها ترتدي الحجاب لأول مرة.

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت فيها عن عدة تغييرات طرأت على حياتها الخاصة بعد فترة الحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.



