وزير الأوقاف يعتمد ١٥ ألف جنيه مكافأة لكل مديرية لجهودهم في ضبط شئون المساجد
السبت 11/أبريل/2020 - 12:56 ص
وزير الأوقاف
- قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة جهود غير عادية قدرها ١٥ ألف جنيه لكل مديرية ( ا ) وهي المديريات الكبيرة من حيث عدد الأئمة والمساجد والعاملين بالأوقاف نظرًا لما بذلوه من جهود غير عادية على مدار الأسبوعين الماضيين في تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مع غلقها غلقا كاملا في الظرف الراهن .
- وأوضح قرار الوزير بأن يخصص منها ١٥٠٠ جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، ومكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية (ب ) وهي المديريات الأقل كثافة عددية ، على أن يخصص منها مبلغ قدره ١٠٠٠جنيه لمدير المديرية ويوزع الباقي على أكثر العاملين بالمديرية جهدًا في تنفيذ التعليمات بموجب كشف يعده مدير المديرية يعتمده رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، مع تخصيص مكافأة قدرها ٢٠ ألف جنيه لغرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .