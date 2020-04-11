مرتضى منصور: حازم إمام ظلم مرتين .. والثعلب وسليم سبب شهرة الأهلي والزمالك .. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الثعلب الصغير حازم إمام نجم الفارس الأبيض المعتزل، تعرض للظلم مرتين.





وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حازم إمام ظُلم مرتين، الأولى عندما اعتزل مبكرًا قبل أن أكون رئيس نادي الزمالك ولو كنت موجود لما جعلته يعتزل".





وتابع: "والمرة الثانية عندما نزل انتخابات الزمالك في قائمة غير قائمتي وكنت أتمنى أن يكون معي لأنه يعشق القلعة البيضاء، أختلف مع حازم إمام كثيرًا ولكن هناك فرق بينه وبين غيره، فهو يتميز بالاحترام والأدب ويتمتع بالحياء".





وأوضح: "نصف شعبية الزمالك بسبب حمادة إمام، والأهلي بسبب صالح سليم".





وعن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، قال: "سيظهر يوم الإثنين المقبل في قناة الزمالك، ولا يستطيع أحد يوقف أو يمنع أي زملكاوي من قول رأيه".





وكان عفت نصار قد أعلن عبر حسابه على "فيس بوك" بقرار منعه من الظهور على قناة الزمالك موجهًا الاتهام إلى أحمد شوبير وأيمن سالم ومحمد شبانة.



