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رياضة

هاني رمزي : عرضت اللعب مجانا للأهلي وجوزيه رفض .. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 03:46 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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محمد رشاد
صرح هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق بأنه رفض العودة إلى النادي حين كان محترفًا في الدوري السويسري، من أجل الاستمرار في أوروبا، وقال أنه حاول اللعب مجانًا لمدة سنة في الأهلي لكن مانويل جوزيه لم يقبل.

وقال هاني رمزي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أتى صلاح حسني إلى سويسرا من أجل الحديث مع حسام حسن وإبراهيم حسن بشأن العودة في الأهلي وكنا نلعب في نفس الفريق فسألني عن إمكانية العودة معهما وأخبرته بأنني أرغب في الاستمرار بأوروبا."

وتابع: "هذا الأمر كان محل حديث دائم مع حسام وإبراهيم حسن عن استمرار في أوروبا وعودتها إلى الأهلي وعدم التمكن من خوض فترة طويلة مثلي."

وأضاف: "بعد نهاية تجربتي في أوروبا عرضت على الأهلي اللعب مجانًا لمدة عام لكن مانويل جوزيه رفض لأن البعض تحدث إليه عن أنني مصاب بالرباط الصليبي ولا يمكن أن أضيف للفريق كما أنه كان قلقًا من حدوث مشاكل إذا لم أشارك، وبالطبع هو قرار من حقه تمامًا لأنه مدرب محترف."

وأوضح موقفه من الأهلي قائلًا: "النادي له فضل كبير علي وما حققته في مسيرتي لأنه سمح لي بالاحتراف في سن مبكر، وأتمنى يومًا مع العودة من جديد وأن أكون المدير الفني للفريق الأول في المستقبل."

وخاض هاني رمزي مسيرة في أوروبا امتدت لـ15 عامًا بين سويسرا وألمانيا واعتزل وعمره 36 عامًا حيث توجه مباشرة للتدريب وعمل عضوًا بالجهاز الفني لنادي انبي.ش
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