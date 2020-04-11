للسيدات فقط.. تويوتا تكشف باسو مودا شارم الهاتشباك وسعرها .. صور

أعلنت شركة تويوتا اليابانية الكشف عن إصدار خاص جديد من السيارة الهاتشباك المدمجة الخاصة بها باسو، المخصصة للسيدات ، والتي هي في الأساس سيارة دايهاتسو بوون تم تحديثها.

أطلقت الشركة اسم باسو مودا شارم على الاصدار الخاص ، وهو يستند على إصدار مودا من الهاتشباك، وهو مصمم لجذب المشتريات النساء، وهي متاحة للشراء منذ 7 أبريل في اليابان، وتتميز بترقيات عديدة في التصميم والراحة، وأكثرهم وضوحًا هو الطلاء الوردي المعدني الجديد.

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كما ان السيارة تتوفر بخمسة ألوان خارجية أنيقة، وكل خيار منهم متاح بسقف بلون مختلف اختياري، ويذكرنا اللون الوردي بدايهاتسو بوون ستايل، وهو إصدار خاص آخر يبدو انه كان مصدر الإلهام لتطوير باسو مودا شارم.

ويحصل الاصدار الخاص على جلد صناعي وأغطية قماشية مع لمسات ملونة للمقاعد، في حين أن مقعد السائق مُسخن، وتحتوي السيارة على حزمة Navi Ready مع شاشة عرض بانورامية وزجاج يحمي الخصوصية للنوافذ الخلفية.

يستمد الاصدار قوته من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر يولد قوة 69 حصان و92 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك مع ناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي، كما يتوفر نظام الدفع الكلي بشكل اختياري.

ويبدأ سعرها من 1,617,000 ين ياباني لإصدار الدفع الامامي و1,793,000 ين لإصدار الدفع الكلي.