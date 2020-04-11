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فن

فى ذكرى ميلاد عواطف رمضان.. تزوجت من رجل مهم وتوفيت بسبب خطأ طبى

السبت 11/أبريل/2020 - 08:59 ص
عواطف رمضان
عواطف رمضان
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان التى ظهرت فى الكثير من الأدوار الثانوية الكوميدية وبرغم أدوارها المهمشة إلا أنها تركت بصمة واضحة من خلال عديد من الأعمال. 

وكانت الفنانة عواطف رمضان متزوجة من أحد كبار قيادات حزب العمل الاشتراكي وهو أحمد مجاهد، الذي توفي أواخر سنة 1996، وحزنت عليه زوجته بشدة وأصيبت بالمرارة. 

وكان القدر أسرع إلى عواطف رمضان حيث تعرضت إلى خطأ طبى وأصيبت بنزيف أثناء عمل منظار لتجهيزها للعملية الجراحية، وتوفيت إثر حدوث هذا النزيف في يوم 4 فبراير 1997 وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 31 لرحيل والدتها. 

كانت من أشهر أعمالها السينمائية فيلم البحث عن فضيحة الذي أدت فيه دور زوجة الفنان محمد رضا وأم مسعدة "طخه بس ما تعوروش يا بوى" والتي كانت تبحث عن عريس وأدت دورها الفنانة نبيلة السيد.

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