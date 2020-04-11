فى ذكرى ميلاد عواطف رمضان.. تزوجت من رجل مهم وتوفيت بسبب خطأ طبى

وكانت الفنانة عواطف رمضان متزوجة من أحد كبار قيادات حزب العمل الاشتراكي وهو أحمد مجاهد، الذي توفي أواخر سنة 1996، وحزنت عليه زوجته بشدة وأصيبت بالمرارة.



