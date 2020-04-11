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أخبار العالم

كورونا يخرج عن السيطرة.. 1.7 مليون إصابة و102 ألف حالة وفاة في العالم

السبت 11/أبريل/2020 - 09:27 ص
كورونا يخرج عن السيطرة
كورونا يخرج عن السيطرة 1.7 مليون إصابة و102 ألف وفاة بالعالم
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سمر صالح
اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا.

وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم وتوفي أكثر من 102607 ألف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفا.

ومنذ بداية الوباء، لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد المصابين.

وبين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).

وتحتل روسيا المرتبة 17 من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الدول الأخرى مع 11917 حالة إصابة في البلاد.

ومن حيث عدد الوفيات، لا تزال الولايات المتحدة هي المتصدرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 1.4 شخص يتوفون بفعل الفيروس التاجي كل دقيقة في البلاد. وتوفي هناك خلال اليوم الماضي 2108.

وتم الإبلاغ عن تفشي الالتهاب الرئوي COVID-19 الناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي لأول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي هذا الفيروس يمكن وصفه بأنه جائحة عالمية.

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