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أخبار العالم

بريطانيا على شفا كارثة.. كورونا يفترس عمال مركز الصحة العامة في إنجلترا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:11 ص
كورونا يجتاح بريطانيا
كورونا يجتاح بريطانيا
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على صالح
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن 19 عاملًا في مركز الصحة العامة وجودة الحياة في إنجلترا، لقوا حتفهم بسبب جائحة كورونا حتى الآن.

وأعلن الوزير البريطاني وفقا لصحيفة ميرور اليوم السبت على موقعها، عدد القتلى بعد يوم واحد من الضغط عليه للكشف عن عدد عمال الخطوط الأمامية الذين فقدوا أرواحهم في المعركة ضد الفيروس الفتاك كوفيد 19.

ووفقا للإحاطة حسب الصحيفة، أشار هانكوك إلى كبيرة مسؤولي التمريض في إنجلترا، روث ماي، والتي رفضت إعطاء رقم.

وقالت للصحافيين: "سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما لأننا لم نحصي بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء إنجلترا حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم".

وقالت السيدة دونا كينير، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.

وقفزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في بريطانيا بمقدار 980 خلال الـ 24 ساعة الماضية - ما يجعلها أكبر زيادة حتى الآن وأكثرها فتكًا في إسبانيا. 

كما تكشف الأرقام من وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 70272 - ارتفاعًا من 65077 إصابة أمس.

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