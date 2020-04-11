أهالي حلمية الزيتون يشكون من انتشار القمامة ومياه الصرف

بعث المواطن عبد الرحمن كمال، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة "بين الناس" الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة الزيتون.





وأوضح أن منطقة حلمية الزيتون بالقرب من محطة المترو أمام مدرسة الزيتون الإعدادية تعانى من انتشار أكوام القمامة وانتشار مياه الصرف أيضا، مطالبا المسئولين بسرعة حل المشكلة.



