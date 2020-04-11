صحيفة بريطانية: علامة بالجلد تؤكد الإصابة بفيروس كورونا

أكثر علامات التحذير شيوعًا لفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد ومستمر، ولكن عدد من أطباء الجلد الآن أشاروا إلى أن بعض قرح الجدل أو ما تعرف بـ"خلايا النحل" يمكن أن تكون أحد أعراض العدوى.





ويعتقد علماء الجلد في فرنسا أن الإصابة بالقرح الحمراء المؤلمة يمكن أن تكون مرتبطة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وشهد أكثر من 400 طبيب أمراض جلدية تقرحات في مرضى COVID-19، وحثوا الأطباء بشكل جماعي على التفكير في تشخيص فيروس كورونا، إذا اشتكى المريض من خلايا غير مفسرة بالجلد.





وأضافوا أن أي مريض يجد فجأة هذه البقع والتي غالبًا ما تكون موجودة بالجلد منذ فترة وبها ألم، يجب أن يتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية على الفور، وأن يعير باقي الأعراض الأخرى اهتمامًا.





وقال الاتحاد الوطني الفرنسي لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية (SNDV): "سلطت مجموعة تضم أكثر من 400 من أطباء الجلد، الضوء على الآفات الجلدية المصاحبة أو غير الواضحة لعلامات كوفيد".



