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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا لـ4133 حالة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:11 ص
فبروس كورونا
فبروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها،بأن حالات الإصابة فى ألمانيا بفيروس كورونا ارتفعت إلى 4133 إصابة وأن إجمالى الوفيات بلغ نحو 171 حالة .

وفى إطار الجهود الدولية للحد من تفشي الوباء، أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم، السبت، "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.. قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17، 6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882.  
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