تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات على مساحة ٥٥٠ مترا بالإسماعيلية





تم ذلك تحت إشراف المحاسب متولى حسن محمد رئيس مركز ومدينة فايد قامت اللجنة المكونة من أحمد العايدى نائب رئيس مركز ومدينة فايد وصالح السيد سكرتير قرية سرابيوم بتنفيذ الإزالة الفورية بالتعدي بالبناء على مساحة ٥٥٠ م ٢ على الأرض الزراعية بناحية قرية سرابيوم .

نفذت محافظة الإسماعيلية حملة إزالة تعديات طبقا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن مخالفات البناء والتعديات التى تمت على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أثناء فترة الانشغال بمواجهة تداعيات فيروس " كورونا " واحالتها للنيابة العسكرية.