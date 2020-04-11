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أخبار العالم

على حبل مشدود.. دولة أوروبية تعلن عودة المدارس وسط جائحة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:49 ص
رئيسة وزراء الدانمارك
رئيسة وزراء الدانمارك
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على صالح
قررت دولة الدنمارك اليوم السبت، إعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية بحلول الأربعاء المقبل؛ حيث إنها تخفف من قواعد الإغلاق بعد استقرار منحنى معدل الإصابة بفيروس كورونا الفتاك في البلاد.

وستبقى إجراءات الإغلاق المتبقية ، مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومجمعات التسوق وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، كما هي لمدة شهر آخر على الأقل، وفقا لما أعلنته السلطات في كوبنهاجن.

وشهدت الدولة الاسكندنافية، التي لديها أكثر من 5000 حالة إصابة بالفيروس كوفيد 19 وما مجموعه 237 حالة وفاة، واستقرار حالات دخول المستشفيات في الأيام الأخيرة.

لكن رئيس وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، حذرت من أن الخطة ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيًا.

وقالت في مؤتمر صحفي في وقت سابق: من المحتمل أن يكون هذا أشبه بالمشي على الحبل المشدود.

واضافت "إذا وقفنا ساكنين على طول الطريق يمكن أن نسقط فيه وإذا ذهبنا بسرعة كبيرة فقد يحدث خطأ. لذلك، يجب علينا اتخاذ خطوة حذرة واحدة في كل مرة".

وفي مقابلة الأسبوع الماضي ، قالت السيدة فريدريكسن إن الحكومة كانت تأمل في "إعادة فتح الدنمارك بشكل تدريجي ومسيطر عليه وهادئ"
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