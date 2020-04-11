تطهير مركز الأورام ومسجد المعهد الدينى وكنيسة العذراء مريم بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم تعقيم الأماكن العامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتعقيم عدد من الاماكن الخدمية داخل المحافظة.





حيث تم تعقيم مركز علاج الاورام وعزبتي شاهين والخشابة بمدينة المنيا وذلك حسب خطة التعقيم الموضوعة والخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة





كما شهد مركز مطاى تعقيم وتطهير الميادين والأماكن العامة منها مركز شرطة مطاى ومجلس مدينة مطاى وشارع داير الناحية وشارع الحرية وشارع الحرمين وقرية أبو حسيبة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بمطاى والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى.





وفى مركز ومدينة العدوة تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع والأماكن العامة منها شارع بورسعيد وشارع مصطفى كامل و مستشفى العدوة المركزي ومركز شرطة العدوة ومركز شباب العدوة والإدارة التعليمية والوحدة المحلية وهندسة الكهرباء والإدارة التعليمية القديمة ومدرسة العدوة الاعدادية والثانوية والمصرية للاتصالات وعدد من المساجد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بالعدوة والوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة.





وفى مركز دير مواس تم تعقيم وتطهير مستشفى الحميات والحماية المدنية والبريد ومرسى تل العمارنة والمدرسة الابتدائية شرق النيل الحاج قنديل وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بدير مواس والوحدة المحلية بمركز ومدينة دير مواس





وفى مركز ابو قرقاص تم تعقيم شارع أبو المجد مفتاح وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك ومدخل القرية والوحدة المحلية ونقطة الشرطة بقرية بنى عبيد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بأبو قرقاص والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو قرقاص.





كما شهد مركز سمالوط تعقيم عدد من الأماكن منها شارع ناصر وشارع التجارة ومستشفى اليوم الواحد ومركز الشرطة ومجلس المدينة وارض ابو سيدهم ومسجد المعهد الدينى ومسجد الشريعى ومسجد الزهراء وذلك بالتعاون بين فرع الشركة سمالوط والوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط.



