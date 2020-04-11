AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير مركز الأورام ومسجد المعهد الدينى وكنيسة العذراء مريم بالمنيا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم تعقيم الأماكن العامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتعقيم عدد من الاماكن الخدمية داخل المحافظة.

حيث تم تعقيم مركز علاج الاورام  وعزبتي شاهين والخشابة بمدينة المنيا وذلك حسب خطة التعقيم الموضوعة والخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة 

كما شهد مركز مطاى  تعقيم وتطهير الميادين والأماكن العامة منها مركز شرطة مطاى ومجلس مدينة مطاى وشارع داير  الناحية وشارع الحرية  وشارع الحرمين  وقرية أبو حسيبة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بمطاى  والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى.

وفى مركز ومدينة العدوة تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع والأماكن العامة منها شارع بورسعيد وشارع مصطفى كامل و مستشفى العدوة المركزي ومركز شرطة العدوة ومركز شباب العدوة  والإدارة التعليمية والوحدة المحلية وهندسة الكهرباء والإدارة التعليمية القديمة ومدرسة العدوة الاعدادية والثانوية والمصرية للاتصالات  وعدد من  المساجد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بالعدوة والوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة.

وفى مركز دير مواس تم تعقيم وتطهير مستشفى الحميات والحماية المدنية والبريد ومرسى تل العمارنة والمدرسة الابتدائية شرق النيل الحاج قنديل وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بدير مواس والوحدة المحلية بمركز ومدينة دير مواس

وفى مركز ابو قرقاص تم تعقيم شارع أبو المجد مفتاح وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك  ومدخل القرية والوحدة المحلية  ونقطة الشرطة بقرية بنى عبيد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة  بأبو قرقاص والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو قرقاص.

كما شهد مركز سمالوط تعقيم عدد من الأماكن منها شارع ناصر وشارع التجارة ومستشفى اليوم الواحد ومركز الشرطة ومجلس المدينة وارض ابو سيدهم ومسجد المعهد الدينى ومسجد الشريعى ومسجد الزهراء وذلك بالتعاون بين فرع الشركة سمالوط  والوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط.

أما فيما يخص مركز مغاغة فقد تم تعقيم شارع السلام وشارع طه حسين وشارع الزهور وشارع البحر وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بمغاغة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع كفاءة المحولات الكهربائية ومد شبكات مياه بقرى المنيا

فتح مراكز الشباب بالمنيا لصرف المعاشات لتقليل الزحام

الحكومة تحاصر كورونا.. تطهير مؤسسات الدولة في 23 محافظة.. الزراعة تقود العمل وتصدر تقريرا يوميا عن آخر تطورات الموقف

بالتعاون مع الاتصالات..توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي بالمدارس الثانوية بالمنيا

"الزراعة" تواصل تطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

مياه المنيا تعقم الأماكن العامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا

ترشيحاتنا

4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات لصرف منحة الـ 500 جنيه..الإثنين

بـ كلون شفاف.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 4 - 2020

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور

كورونا يخرج عن السيطرة.. 1.7 مليون إصابة و102 ألف حالة وفاة في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة أسترالية: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

لماذا لا تحب اليابان السيارات الأمريكية؟

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور