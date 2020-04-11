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دولة عربية لم تعلن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا اليوم

السبت 11/أبريل/2020 - 02:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، بعدم تسجيل الأردن اليوم، السبت، أى إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.

وأعلن الأردن أمس، الجمعة، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع حالات الشفاء إلى 164 حالة. 

وفي إطار الجهود الدولية للحد من تفشي الوباء،أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان له اليوم، السبت، "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.. قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17، 6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882 إصابة. 



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