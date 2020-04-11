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الصحة العالمية تحذر من عودة قاتلة لفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 03:25 م
المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تديروس أدهانوم جيبريسوس
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو عن تحذير الصحة العالمية من عودة قاتلة لفيروس كورونا.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تسارع مقلق بانتشار كورونا في بعض الدول، منها 16 في إفريقيا، رغم تباطؤ تفشيه في بلدان أوروبية، لا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.


وطالب المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، دول العالم إلى توخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس، متابعا: "الأمر يشمل العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية".


وشدد تيدروس، على أنه "لا يوجد بلد محصن، ولا يمكن لأي بلد المطالبة بنظام صحي قوي".


وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الذعر بسبب وجود هذا الفيروس غير المرئي الخطير الذي يؤدي إلى الكوارث والخراب، ولكن يجب علينا تعزيز أنظمة الصحة".
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