تفاصيل سارة لشفاء مريض كورونا المسن صاحب صورة الغروب الأخير.. فيديو وصور

تعافى مريض صيني في العقد الثامن من عمره من إصابته بفيروس كورونا التاجي (كوفيد -19)، والذي تم تداول صورته على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال تحقيق طبيبه المعالج رغبته في الاستمتاع بغروب الشمس.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خرج المتقاعد وانج شينج، صاحب الـ 87 عاما، من مستشفى الشعب الصينية بجامعة ووهان، يوم الخميس بعد علاج استمر لمدة شهرين تشبث خلالهما بأمله في الحياة.









ونال السيد وانج شهرة واسعة بعد تداول صورته وهو يشاهد غروب الشمس الجميل برفقة طبيبه المعالج، وأثار تعاطف الملايين معه حول العالم بأن الجلوس ومشاهدة الشمس أصبح أمنية صعب تحقيقها بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتم نشر مقطع فيديو للمريض المسن وهو يودع العاملين والطبيين الذين رافقوه لمغادرة مستشفى ووهان، وصرخ السيد وانج: "أنت من أنقذتني من قابض الأرواح، أنت السبب أنني في صحة جيدة الآن".





وكانت قد نشرت صورته أمام غروب الشمس لأول مرة في الخامس من مارس الماضي، وترجع تفاصيل التقاط هذه الصورة حينما كانا في طريقهما لإجراء مسح بالأشعة المقطعية وعندما سأل الطبيب ليو كاي الرجل المتقاعد إذا كان يرغب في التوقف للحظة لمشاهدة غروب الشمس، والتقط المساعد الطبي هذه الصورة لهما.



