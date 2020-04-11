انا ذو ودا لمن دام وده.. شمس الكويتية تتألق بإطلالة كاجول

شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،





وظهرت شمس بإطلالة كاجوال وهي جالسة على الرصيف ترتدى بدي باللون الأبيض، مع جاكت باللون البيج، ونسقت معه كلونا شفافا باللون الأسود، مع جيب قصيرة باللون البيج، مما كشفت عن أناقتها.









وانتعلت شمس الكويتية حذاء باللون الأزرق الزاهي ليضفي نوعا من الجمال على الإطلالة، وظهرت شمس بالشعر القصير المناسب مع وجهها، مع ارتداء نظارة شمسية وساعة أنيقة.









وعلقت شمس الكويتية على الصورة قائلة "انا ذو ودا لمن دام وده" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



