لمساندة العمالة غير المنتظمة.. مجلس جامعة سوهاج يقرر التبرع بربع مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

قرر مجلس جامعة سوهاج ، برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ اجمالى ربع مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة الازمة الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للجامعات في مساندة المجتمع، خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





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واشاد عزيز بأعضاء مجلس الجامعة من نواب وعمداء، وكذلك بوكلاء الكليات وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية لاستجابتهم الفورية، وتنازلهم طواعية عن مستحقاتهم لمدة شهرين لاحساسهم العميق بما تمر به البلاد من تداعيات " كورونا " التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع للعبور بقدرة الله وتوفيقه من هذا الوباء





وأعرب رئيس الجامعة عن فخر المجلس وامتنانه من احترافية ادارة تلك الازمة، والتي اتضحت من الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية للتعامل مع انتشار هذا الوباء، وسعيها جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة الشعب، و التى تظهر نتائجها فى انخفاض معدلات الإصابة بهذا الفيروس مقارنة بالعديد من الدول.





في سياق متصل اشاد عزيز بدور المستشفى الجامعى التي تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، والتي تستقبل خلاله جميع الحالات الطارئة ، مشيدا بدور الاطباء واطقم التمريض وضربهم اروع الامثلة في التفاني في العمل، مشددا على ان الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وحماية المترددين على المستشفى .





وأشار عزيز إلى أن ادارة المستشفى خصصت غرف لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مع اتخاذ كامل الاجراءات الوقائية لمن يوقع الكشف عليهم، موضحا انه في حالة ايجابية اصابتهم، يتم تحويلهم الى مستشفى العزل بإسنا، وتعقيم وقتي لتلك الغرف.