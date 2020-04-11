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منوعات

احذر .. فيروس كورونا ينتشر على بعد 4 أمتار من المصاب

السبت 11/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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توصلت دراسة حديثة إلى أن المصابين بالفيروس التاجي كورونا المستجد يمكن أن ينشروا العدوى على بعد 13 قدمًا أي حوالي 4 أمتار، أي ضعف القواعد الحكومية المعمول بها حاليا للتمييز الاجتماعي.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه النتائج جاءت بعد قيام العلماء الصينيون بفحص عينات سطحية وجوية من كل من وحدة العناية المركزة وجناح Covid-19 العام في مستشفى Huoshenshan في ووهان ، المدينة التي انتشر فيها المرض قبل أن ينتشر عبر الخريطة ليصبح جائحة عالميًا.



وأوضحت أنه كان يعالج في كلا الجناحين 24 مريضا بين 19 فبراير و 2 مارس ، حين  كانت الصين في أوجه انتشار الفيروس القاتل، ووجد الباحثون أن الهباء الجوي المحمل بالفيروسات تركز بشكل أساسي في اتجاه المصب من المرضى على ارتفاع يصل إلى 13 قدمًا ، رغم أنه تم العثور على كميات أصغر أيضًا في اتجاه التيار حتى ثمانية أقدام.



وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيهات الحكومية بالبعد مسافة يبلغ طولها ستة أقدام لا تعد مسافة كافية، بناء على تلك الدراسة.

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