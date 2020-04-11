الإفتاء: من يمنع دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا آثم.. فيديو

قال خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعليقا على رفض البعض دفن المتوفين بفيروس كورونا كما حدث في إحدى قرى محافظة الدقهلية برفض دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا ، إن المتوفين بفيروس كورونا لديهم حق التكريم بالدفن في أسرع وقت.





وأضاف خالد عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التكريم بالدفن كفله الشرع لكل ومتوفي، مضيفا:" إذا كان الدفن لشهيد أو طبيب ممن يقفون في خط الدفاع الأول للقضاء على فيروس كورونا فهو واجب".





وتابع خالد عمران:" الاعتراض على دفن المتوفين بفيروس كورونا جريمة وهذا أمر غريب عن المصريين، وهذا الاعتراض عقابه شديد أمام الله، وهو اعتداء صارخ على حرمة الموتى".





وتابع خالد عمران:" وزارة الصحة المصرية أعلنت الإجراءات التي يتم اتباعها في إجراءات الغسل والدفن للحالات المصابة بفيروس كورونا وتوفت".





واكمل خالد عمران:" من يمنع دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا آثم، و نرفض التنمر والسخرية من المتوفين بفيروس كورونا يعاقب عليه الشرع".



