رسميًا.. موقف يوفنتوس من تمديد التعاقد مع الأسطورة بوفون

أثار موقف جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي، حالة من الغموض وسط عشاق السيدة العجوز حول مستقبله داخل الفريق بسبب إقتراب إنتهاء تعاقده مع بطل الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن بوفون سيمدد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021، مما يعني أنه سيظل مع الفريق حتى يبلغ من العمر 43 عامًا.

جدير بالذكر أن بوفون قد خاض 11 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، واستقبل 9 أهداف.

ويحلم الأسطورة الإيطالية بوفون بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يعد اللقب الوحيد الغائب عنه طوال مسيرته و رغم خوضه 3 نهائيات إلا أنه لم يظفر بالقب في أي نسخه منهم.