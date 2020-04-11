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حوادث

النائب العام يأمر بالتحقيق في تجمهر أهالى شبرا البهو لمنعهم دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بـ كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 06:32 م
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى النائب العام
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محمد عبدالله

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية. وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

وكان أهالي قرية شبرا البهو بـ الدقهلية رفضوا دفن جثمان الطبيبة "س. ع" بعد وفاتها فى الحجر الصحى  بـ فيروس كورونا وأشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقبرة، إلا أن الأمن أطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان وإطفاء النيران.

وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالى، خاصة "أن إكرام الميت دفنه"، وأن الاعتراض سيؤدى إلى زيادة عدد الأهالى المتجمعين وهو ما يمثل خطرا شديدا على أهالي القرية.

وطمأن مسئول الطب الوقائى أهالي القرية بأنه سيقوم بدفنها بنفسه، وأنه تم اتخاذ جميع الطرق الوقائية حتى لا ينتقل الفيروس وأنه لا خوف من دفنها بالقرية ولكن دون جدوى.

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وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالى من أمام المقابر حتى يتسنى لهم دفن جثة الطبيبة حيث ظلوا أكثر من ٣ ساعات رافضين دفنها مما أدى لابتعادهم عن المقابر وتم دفن الجثة عقب تكفينها وتعقيمها.

يذكر أن مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا أكدوا للأهالى أنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي رفضوا دفنها مشيرين إلى انها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج أيضا اهالي قرية شبرا البهو فريك الملاصقة لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم.

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