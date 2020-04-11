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محافظات

شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:21 م
إزالة 5 حالات تعدي
إزالة 5 حالات تعدي على الاراضي الزراعية بالأقصر فى المهد
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شمس يونس
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم السبت، من إزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية الضبعية، بإجمالي 7 قراريط.

وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.
شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
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