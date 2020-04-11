رجيم يحول جسمك لماكينة حرق في وقت قياسي

مع طول فترة الحجر المنزلى يخشى الكثيرين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات فهل تبحثين عن رجيم صحى يساعدك على حرق أسرع للدهون إليك النظام الغذائى التالى لحرق الدهون يقدمه موقع برايت سايد.
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الإفطار
قطعة جبن قريش+ 1 توست سن
سناك
ثمرة فاكهة
الغداء
الاختيار بين الوجبات التالية:
علبة تونه + رغيف سن
شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل + 3 ملاعق أرز.
+طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + شريحتان من لحم الفيليه المشوى
طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + 2 شريحة فيليه مشوى + طبق صغير أرز
العشاء
ثمرة فاكهة + بيضة مسلوقة
بين الوجبات يمكنك تناول اعشاب مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان فهى تحول جسمك لمكينة حرق دهون