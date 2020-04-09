في الحجر الصحي.. رجيم ومشروب يحول جسمك لماكينة حرق

ينشغل كثيرون بالأكل لقتل الوقت والتخلص من الملل أثناء الحجر الصحى إليك رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاى الندى ومشروب سريع لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون.
موقع برايت سايد وضع خطة للتخلص من الوزن الزائد برجيم سريع لتفتيت الدهون خلال 7 أيام.
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة مسلوقة +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء
أوشريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
كوب زيادى
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
3ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
-ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- بيضة مسلوقة + 1 توست سن
ثم التكرار في باقي الأيام
▪️العشاء
- بيضة مسلوقة + 1 توست سن
ثم التكرار في باقي الأيام
مشروب الليمون والجنزبيل
مكونات مشروب حارق للدهون
شريحتين ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون
طريقة استخدام مشروب حارق للدهون
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.