في الحجر الصحي.. رجيم ومشروب يحول جسمك لماكينة حرق

▪️بعد الغداء بساعتين

- ثمرة فاكهة



▪️العشاء



- بيضة مسلوقة + 1 توست سن



ثم التكرار في باقي الأيام

مشروب الليمون والجنزبيل

مكونات مشروب حارق للدهون





شريحتين ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون





توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي

غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.

لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.