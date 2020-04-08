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مرأة

شوربة خارقة لرفع مناعتك وحرق الدهون

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن طريقة سريعه لحرق الدهون وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات إليك طريقة سريعه لتحضير شوربة البروكلى حارقة الدهون والتى ترفع المناعه مناعه فى الوقت نفسه إليك مقاديرها ومكوناتها  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
مقادير تحضير شوربة البروكلى :

    1كوب من البروكلى المقطع
    1بصله مقطعه مكعبات
    2فص ثوم مقطعين
    5 عيدان من الكرفس
نصف ملعقة من الجنزبيل
    2 كوب ماء

طريقة التحضير:

   في وعاء على النار قومي بغلي الماء وضيفي له كافة المكونات وأتركيه على النار حوالى 10 دقائق  ثم قومي برفع الإناء من على النار وانتظري حتى تبرد الشوربة.

  في محضر الطعام قومى بخفق كافة المكونات جيدا ثم أضيفى عصير الليمون .
 
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