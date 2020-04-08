شوربة خارقة لرفع مناعتك وحرق الدهون



هل تبحثين عن طريقة سريعه لحرق الدهون وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات إليك طريقة سريعه لتحضير شوربة البروكلى حارقة الدهون والتى ترفع المناعه مناعه فى الوقت نفسه إليك مقاديرها ومكوناتها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

5 عيدان من الكرفس

نصف ملعقة من الجنزبيل





في محضر الطعام قومى بخفق كافة المكونات جيدا ثم أضيفى عصير الليمون .





مقادير تحضير شوربة البروكلى :1كوب من البروكلى المقطع1بصله مقطعه مكعبات2فص ثوم مقطعين2 كوب ماءطريقة التحضير:في وعاء على النار قومي بغلي الماء وضيفي له كافة المكونات وأتركيه على النار حوالى 10 دقائق ثم قومي برفع الإناء من على النار وانتظري حتى تبرد الشوربة.