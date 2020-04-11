حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

قررت النيابة العامة الكويتية حجز المواطن مبارك البغيلى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر.





وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.







