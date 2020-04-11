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أخبار العالم

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

السبت 11/أبريل/2020 - 08:56 م
مبارك البغيلى
مبارك البغيلى
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ميـــس رضــا
قررت النيابة العامة الكويتية حجز المواطن مبارك البغيلى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر.

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.


وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين ، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية ، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
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