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محافظ الإسكندرية: فرض حراسة على عمارة لاصابة حالة بكورونا.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 09:29 م
محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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هاني حسين
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم فرض حراسة على عمارة في المحافظة نظرا لثبوت ووجود حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مستشفى العجمي لم يمتلئ حتى الآن بالمصابين والقوة 200 سرير ".

وتابع :"  اغلاق جميع الشواطئ بـ 61 فندقا وفندق المعمورة يعمل بشكل طبيعي ولا مشكلة به على الإطلاق".

واكمل محافظ الاسكندرية:"    سوف نتخذ الإجراءات السليمة لمنع التجمعات يوم شم النسيم ولدينا معلومات بوجود تجمعات ورحلات لتقضية شم النسيم في الإسكندرية ".

وتابع المحافظ:"  بعض الشباب تعدوا على أحد مسؤولي الحي في الإسكندرية لانه كان يسالهم عدم التجمع على الإطلاق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم".

وقال الشريف:"  ليس هدفنا من الإجراءات الاحترازية التضييق على المواطنين ولكن حمايتهم".
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