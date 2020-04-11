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فن

هيفاء وهبي تهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة.. هنغني كمان وكمان

السبت 11/أبريل/2020 - 11:21 م
اليسا - هيفاء وهبي
اليسا - هيفاء وهبي
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سعيد فراج - شيري نبيل
حرصت الفنانة هيفاء وهبي على تهنئة الفنانة إليسا من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، بمناسبة طرح أغنيتها الأخيرة «هنغني كمان وكمان» التي تم طرحها عبر إذاعة روتانا مساء اليوم السبت. 

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، طرحت مقطع فيديو قصيرًا من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" المرتقب طرحها كاملة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها. 

وظهرت إليسا في الفيديو، وهي تتحدث مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من النزل عن طريق البث اللايف، لمحاكاة فترة التباعد الاجتماعي، المفروضة بسبب الحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".

وكانت إليسا، أعلنت عن تحد جديد لجمهورها، وهو عبارة عن تصوير فيديوهات لهم وهم يرقصون على أنغام أغنيتها التي من المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة "هنغني كمان وكمان".

وقالت من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "شوفت إيملاتكم ورديت على بعض منها.. اللي موصلهمش رد لسه، متقلقوش هبعتلكم رسايل قريب".
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