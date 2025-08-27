قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري
آية التيجي

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل السينابون الهش في البيت مثل الجاهز، بوصفة سهلة وبمكونات بسيطة.

لذلك نقدّم لكِ وصفة السينابون بالقرفة والصوص الكريمي على طريقة الشيف نادية السيد، لتحصلي على نتيجة مضمونة ولذيذة لعائلتكِ.

طريقة عمل السينابون الهش والطري

طريقة عمل السينابون الهش والطري

المكونات:

عجينة السينابون

3 أكواب دقيق أبيض منخول

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ (للعجن)

ربع كوب زيت

طريقة عمل السينابون الهش والطري

الحشوة

نصف كوب سكر بني أو أبيض

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

طريقة عمل السينابون الهش والطري

الصوص الكريمي

نصف كوب جبنة كريمي

نصف كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل السينابون الهش والطري

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق يُخلط الدقيق مع اللبن البودرة والسكر والملح والخميرة.

ـ يُضاف الزيت والماء تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

ـ تُغطى العجينة وتُترك ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ـ تُفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على هيئة مستطيل.

ـ يُدهن الوجه بالزبدة ثم يُوزع خليط السكر مع القرفة.

ـ تُلف العجينة رول ثم تُقطع شرائح متساوية وتُرص في صينية مدهونة.

ـ تُترك 20 دقيقة لتختمر مرة ثانية.

ـ تُدخل الفرن على حرارة 180 درجة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

ـ يُحضَّر الصوص بخفق الجبنة الكريمي مع السكر والزبدة والفانيليا حتى يصبح قوامه كريمي.

ـ يُسكب الصوص فوق السينابون ويُقدَّم دافئًا.

طريقة عمل السينابون الهش والطري

نصائح الشيف نادية السيد:

ـ يمكن إضافة مكسرات مجروشة أو صوص شوكولاتة للوجه لمذاق أغنى.

ـ يُفضل تقديم السينابون وهو دافئ ليكون هشًا وطريًا.

بهذه الخطوات البسيطة تقدري تعملي السينابون في البيت مثل المحلات بوصفة الشيف نادية السيد.

السينابون طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون الهش والطري الشيف نادية السيد وصفة السينابون بالقرفة والصوص الكريمي

