قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صادم جدا.. تعليق إبراهيم عبد الجواد بشأن تصريح فيريرا عن الجزيزي

الجزيزي
الجزيزي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد علي تصريح يانيك فيريرا عن نجم الزمالك سيف الدين الجزيري.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تصريح يانيك فيريرا عن الجزيري صادم جدًا في حق اللاعب ومفاجيء وواضح إن المدرب حاسم قراره نهائيًا".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام سبب تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، تجاه مهاجم الفريق التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال هشام، في تصريحات تلفزيونية: «شهد مران الزمالك قبل يومين أزمة بين المدير الفني يانيك فيريرا والمهاجم سيف الدين الجزيري، بعدما طلب المدرب من اللاعب المشاركة في التقسيمة بمركز الجناح، إلا أن الجزيري اعترض مؤكدًا أن مركزه الأساسي هو المهاجم الصريح».

وتابع: «بعد شد وجذب، أبلغ فيريرا المترجم بإخطار اللاعب بإمكانية مغادرة المران إذا لم يكن راضيًا عن التعليمات، وهو ما أغضب الجزيري، الذي غادر أرض الملعب وألقى قميص التدريب في وجه مدربه، قبل أن يقوم بركل جهاز لاب توب يخص الجهاز الفني».

وأضاف: «في مران الأمس، توجه اللاعب للمشاركة في التدريبات، إلا أن المدير الفني أخطره بقرار إيقافه، ليطلب الجزيري إخطارًا رسميًا بالقرار».

واختتم هشام: «ما علمته أن الجزيري يدرس تقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداعي سوء المعاملة».

الجزيزي الزمالك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

الطفله هايدي صاحبه ترند الشيبسي

فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد