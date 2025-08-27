قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تستغني ربة المنزل عن البصل، يُعد البصل أحد الأعمدة الأساسية في كل مطبخ، فلا تكاد تخلو وجبة يومية منه، ومع ذلك، يُفاجأ الكثيرون بتلف أو إفساد كميات كبيرة من البصل بشكل سريع قبل استخدامها، وذلك بسبب أخطاء شائعة في التخزين قد تبدو بسيطة لكنها تكلّفك المال والجهد والنكهة.

لماذا يفسد البصل بسرعة؟

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

السبب الرئيسي يعود إلى طريقة التخزين الخاطئة، حيث يتعرض البصل للرطوبة أو الحرارة أو يُخزن بجانب مكونات أخرى مثل البطاطس، مما يسرّع من تعفنه أو يسبب انبعاث روائح مزعجة في المطبخ.

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

وبحسب موقع The Spruce المتخصص في شؤون المطبخ، فإن التخزين غير السليم للبصل لا يؤدي فقط إلى فقدان قوامه ونكهته، بل يعرّضه أيضًا للعفن والفساد السريع.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

  •  مكان جاف مظلم وبارد
  • يُفضل وضع البصل في مكان جيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
  • الحرارة والرطوبة من أكبر أعداء البصل، لذا يُعتبر المخزن الجاف أو زاوية مظللة في المطبخ مثالية.
  • استخدم أكياسًا شبكية أو قماشية
  • لا تخزنه أبدًا في أكياس بلاستيكية؛ لأنها تحبس الرطوبة وتُسرّع من تعفنه.
  • استخدم أكياس قماش أو ورق أو سلال مفتوحة للسماح بمرور الهواء.
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
  • لا تضعه بجانب البطاطس
  • تخزين البصل بجانب البطاطس يؤدي إلى تفاعل الغازات المنبعثة منهما، مما يُسرّع تلف كليهما.
  • الأفضل فصلهما في مكانين مختلفين تمامًا.
  • الثلاجة فقط للبصل المقطع أو المقشر
  • يمكن تخزين البصل المقشر أو المفروم في علبة محكمة داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
  • لفّه جيدًا بورق بلاستيكي أو وضعه في وعاء زجاجي يمنع انتقال رائحته للأطعمة الأخرى.

تجميد البصل لتوفير الوقت

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
  • يمكن فرم كميات من البصل وتخزينها في الفريزر، لاستخدامها مباشرة في الطهي.
  • احفظه في أكياس محكمة الإغلاق لتجنّب امتصاص الروائح أو تغير نكهته.
