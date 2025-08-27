لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تستغني ربة المنزل عن البصل، يُعد البصل أحد الأعمدة الأساسية في كل مطبخ، فلا تكاد تخلو وجبة يومية منه، ومع ذلك، يُفاجأ الكثيرون بتلف أو إفساد كميات كبيرة من البصل بشكل سريع قبل استخدامها، وذلك بسبب أخطاء شائعة في التخزين قد تبدو بسيطة لكنها تكلّفك المال والجهد والنكهة.

لماذا يفسد البصل بسرعة؟

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

السبب الرئيسي يعود إلى طريقة التخزين الخاطئة، حيث يتعرض البصل للرطوبة أو الحرارة أو يُخزن بجانب مكونات أخرى مثل البطاطس، مما يسرّع من تعفنه أو يسبب انبعاث روائح مزعجة في المطبخ.

وبحسب موقع The Spruce المتخصص في شؤون المطبخ، فإن التخزين غير السليم للبصل لا يؤدي فقط إلى فقدان قوامه ونكهته، بل يعرّضه أيضًا للعفن والفساد السريع.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

مكان جاف مظلم وبارد

يُفضل وضع البصل في مكان جيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

الحرارة والرطوبة من أكبر أعداء البصل، لذا يُعتبر المخزن الجاف أو زاوية مظللة في المطبخ مثالية.

استخدم أكياسًا شبكية أو قماشية

لا تخزنه أبدًا في أكياس بلاستيكية؛ لأنها تحبس الرطوبة وتُسرّع من تعفنه.

استخدم أكياس قماش أو ورق أو سلال مفتوحة للسماح بمرور الهواء.

لا تضعه بجانب البطاطس

تخزين البصل بجانب البطاطس يؤدي إلى تفاعل الغازات المنبعثة منهما، مما يُسرّع تلف كليهما.

الأفضل فصلهما في مكانين مختلفين تمامًا.

الثلاجة فقط للبصل المقطع أو المقشر

يمكن تخزين البصل المقشر أو المفروم في علبة محكمة داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

لفّه جيدًا بورق بلاستيكي أو وضعه في وعاء زجاجي يمنع انتقال رائحته للأطعمة الأخرى.

تجميد البصل لتوفير الوقت

