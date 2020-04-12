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مرأة

لو حامل عليكِ تناول هذه الأطعمة لولادة جنين بصحة جيدة

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ

تحتاج كل حامل التغذية الجيدة من أجل الحفاظ على نفسها وجنينها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الحوامل عليك بالحرص على تناول هذه الأطعمة من أجل جنين يتمتع بصحة جيدة. 



وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير، أن تناول الحبوب الكاملة والخضروات غير النشوية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل.


يمكن أن يؤدي غثيان الصباح ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام ، إلى صعوبة تناول نظام غذائي مغذي.

ومع ذلك ، يمكن أن يساعد تناول الطعام بشكل جيد في منع الإصابة بسكري الحمل والتأكد من أن المرأة تكسب فقط وزنًا صحيًا خلال كل ثلاثة أشهر من الحمل. 

تشمل خيارات الطعام الصحي:

البروتينات الخالية من الدهن ، مثل الفول والأسماك والتوفو والدواجن البيضاء

الدهون الصحية من المكسرات وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وغيرها من مصادر الدهون النباتية

الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني ، المعكرونة ، دقيق الشوفان ، والخبز

منتجات الألبان قليلة الدسم ، مثل الزبادي اليوناني
الخضروات غير النظامية

الفاكهة
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