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ديني

شيخ الأزهر عن واقعة طبيبة الدقهلية: ضاعت الإنسانية وطغت الأنانية

السبت 11/أبريل/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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محمد شحتة
علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر صفحته بموقع فيسبوك، على المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه".

وتابع فضيلته: "إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم".

واختتم فضيلته، بالترحم على ضحايا هذا الوباء، ورفع البلاء عن العالمين.

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