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رياضة

محدش هيعديه قى الاجر.. بيراميدز: عبدالله السعيد جدد 3 مواسم ويحصل على أعلى راتب ..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 11:48 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق، هو الأعلى أجرًا في صفوف بيراميدز.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مش منطقي يكون في لاعب داخل مصر يعدي عبد الله السعيد".

وتابع أن بيراميدز جدد عقد عبد الله السعيد 3 مواسم أخرى تبدأ من الموسم المقبل.

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.

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