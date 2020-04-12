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رياضة

احمد حسن يكشف مفاجأة في تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:01 ص
احمد حسن
احمد حسن
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عمرو ابوبكر
كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أسباب إعلان نادي بيراميدز عن صفقة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز أعلن ضم فتحي بسبب أنباء التراجع عن الصفقة في الأوقات الأخيرة"


وأكد: "بيراميدز حسم موقفه مع فتحي وحصل على توقيعه منذ فترة وتم صرف مقدم عقد له.. أحمد فتحي تعرض لإغراءات من مسئولي بيراميدز   من أجل الرحيل عن الأهلي.

جدير بالذكر أن، نادي بيراميدز اعلن عن ضم احمد غتحي رسيماََ لمدة ثلاث سنوات. 
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